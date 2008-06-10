У Києві податкова міліція з боєм взяла конвертаційний центр

Працівники податкової міліції ліквідували потужний конвертаційний центр, до складу якого входили колишні правоохоронці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА м.Києва, шахрайський синдикат спеціалізувався на “відмиванні брудних коштів”. До складу злочинного угруповання входили колишні працівники правоохоронних органів, які мали досвід оперативної роботи, що дозволяло глибоко законспірувати свою діяльність та певний час не потрапляти у поле зору силовиків.

Для того, щоб ліквідувати всі складові злочинного центру, податківці були змушені провести широкомасштабні операції водночас на території Полтавської області та АР Крим. У головному офісі шахрайського синдикату зловмисники спричинили активний опір співробітникам податкової міліції, однак шахраїв удалося затримати.

Одночасно з їх затриманням було розпочато проведення 14 обшуків в тіньових офісах угрупування та житлових приміщеннях його учасників, де було вилучено майже 300 тис. грн. та близько 40 тис. дол. США. Крім того, було вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, печатки, реєстраційні, установчі документи, чекові книжки та системи клієнт-банк понад 100 підконтрольних шахраям підприємств. На рахунках фіктивних структур, підконтрольних злочинному синдикату, заблоковано близько 15 млн. грн., попереджено спробу незаконного відшкодування з бюджету сум ПДВ на загальну суму понад 40 млн. грн.

Наразі чотирьох основних учасників злочинного угруповання заарештовано, триває слідство.