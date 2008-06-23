Вінницька міліція знешкодила 5 організованих злочинних груп

Співробітники органів внутрішніх справ у Вінницькій області протягом січня-травня 2008 року знешкодили 5 організованих злочинних груп та організацій, якими скоєно 107 злочинів, з них 60,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

Як передає кореспондент УНІАН про це йдеться у повідомленні головного управління статистики у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, по одній злочинній групі діяло у Козятинському, Літинському, Томашпільському районах та 2 – у Вінниці.

Також протягом січня-травня поточного року зареєстровано 4,7 тис. злочинів (на 2% більше, ніж у січні-травні 2007р.). Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів більше третини (34%) припадає на тяжкі та особливо тяжкі, 55,6% – на скоєні в містах та селищах міського типу.

За 5 місяців скоєно 27 умисних вбивств та замахів на вбивство, 10 – згвалтувань та замахів на зґвалтування. Кількість умисних вбивств та замахів на вбивство у порівнянні з відповідним періодом 2007 року зменшилась на 3,6%, кількість зґвалтувань та замахів на зґвалтування збільшилась на 66,7%. Кількість грабежів становила 270 випадків, розбоїв – 40. Порівняно з відповідним періодом 2007р. кількість грабежів зменшилась на 20,1%, а кількість розбоїв збільшилась на 29%.

Протягом п’яти місяців 2008 року зафіксовано 866 крадіжок у відношенні приватної власності та 172 – у відношенні інших форм власності.

Кількість потерпілих від злочинів протягом січня-травня 2008 року становила 2509 осіб, з яких 704 особи – жінки, 227 – пенсіонери, 182 особи – неповнолітні. Від злочинів загинуло 98 осіб. Найбільша кількість потерпілих від крадіжок – 879 осіб.Від грабежів постраждали 280 осіб.