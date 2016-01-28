Рада прийняла за основу законопроект про перехід на ID-картки і видачу паспорта з 14 років

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 народних депутатів із 330, зареєстрованих у сесійній залі.

Запропонованими до Закону "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" змінами встановлюється, що документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в’їзд в Україну).

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У Законі "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" пропонується встановити, що уповноваженими суб'єктами є, серед іншого, розпорядник реєстру - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника реєстру.

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Планується встановити, що серед інформації про особу, яка вноситься до реєстру, є відцифровані відбитки пальців рук особи (зокрема, для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, картки трудового мігранта); за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України).

Відцифровані відбитки пальців рук особи, крім шаблонів, після внесення до безконтактного електронного носія та видачі документа особі вилучаються з реєстру та знищуються.

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Також пропонується встановити, що паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, диппаспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, члена екіпажу, особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист, картка трудового мігранта містять безконтактний електронний носій.

Посвідчення особи на повернення в Україну, посвідчення водія, не містять безконтактного електронного носія.

Крім того, планується визначити, що безконтактний електронний носій – імплантована в бланк документа безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з верифікацією особи.

Також буде встановлено, що «відцифрований образ обличчя особи в документах у формі книжечки розміщується на сторінці даних і виконується за технологією лазерного гравіювання та дублюється в центрі сторінки даних за технологією лазерної перфорації».

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Згідно із законопроектом, кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України. Паспорт громадянина України оформляється особам, які не досягли 18-річного віку на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку - на 10 років.

Також наголошується, що кожен громадянин України не може мати більше двох паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

З Перехідних положень цього законопроекту виключається норма щодо того, що за видачу громадянам паспорта громадянина України вперше державне мито не стягується.