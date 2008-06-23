На Одещині керівника фракції БЮТ у райраді побили на очах родини

14:23, 23 червня 2008
Суспільство
1132 0

Нападники уіврвалися до квартири Лобача

Скоєно напад на керівника фракції БЮТ Іванівської районної ради Одеської області Віктора ЛОБАЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, в ніч з 19 на 20 червня троє невідомих увірвались до помешкання депутата та побили його на очах у членів родини. При цьому, нападники погрожували фізичною розправою сім’ї В.ЛОБАЧА.

На думку потерпілого, напад безпосередньо пов`язаний з його роботою. Останні 4 місяці він, за підтримки депутатів Одеської обласної ради ВЕСЕЛОВА, АТАМАНЮКА та народного депутата України від БЮТ Юрія КРУКА, вимагав проведення розслідування незаконної діяльності 10 піщаних кар`єрів на території Іванівського району. В результаті роботи цих кар’єрів районний та обласний бюджети недоотримували більш як 15 млн. грн. щорічно.

В.ЛОБАЧ вважає, що незаконний видобуток піску здійснювався з відома і за підтримки районної державної адміністрації.

БЮТівцець неодноразово звертався з даного питання в облдержадміністрацію, обласну раду, обласну прокуратуру.

15 червня на вимогу В.ЛОБАЧА в Іванівську райдержадміністрацію була направлена група обласного контрольно-ревізійного управління для перевірки зазначених фактів.

У повідомленні прес-служби наголошується, що Іванівська районна прокуратура відмовилася порушити кримінальну справу за фактом погроз та нападу на керівника фракції БЮТ в райраді В.ЛОБАЧА. За словами депутата, йому неодноразово погрожували, вимагаючи «припинити заважати працювати в районі серйозним людям».

Блок Юлії Тимошенко вимагає від правоохоронних органів об’єктивного розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності виконавців та замовників цього нападу.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter