На Одещині керівника фракції БЮТ у райраді побили на очах родини

Скоєно напад на керівника фракції БЮТ Іванівської районної ради Одеської області Віктора ЛОБАЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, в ніч з 19 на 20 червня троє невідомих увірвались до помешкання депутата та побили його на очах у членів родини. При цьому, нападники погрожували фізичною розправою сім’ї В.ЛОБАЧА.

На думку потерпілого, напад безпосередньо пов`язаний з його роботою. Останні 4 місяці він, за підтримки депутатів Одеської обласної ради ВЕСЕЛОВА, АТАМАНЮКА та народного депутата України від БЮТ Юрія КРУКА, вимагав проведення розслідування незаконної діяльності 10 піщаних кар`єрів на території Іванівського району. В результаті роботи цих кар’єрів районний та обласний бюджети недоотримували більш як 15 млн. грн. щорічно.

В.ЛОБАЧ вважає, що незаконний видобуток піску здійснювався з відома і за підтримки районної державної адміністрації.

БЮТівцець неодноразово звертався з даного питання в облдержадміністрацію, обласну раду, обласну прокуратуру.

15 червня на вимогу В.ЛОБАЧА в Іванівську райдержадміністрацію була направлена група обласного контрольно-ревізійного управління для перевірки зазначених фактів.

У повідомленні прес-служби наголошується, що Іванівська районна прокуратура відмовилася порушити кримінальну справу за фактом погроз та нападу на керівника фракції БЮТ в райраді В.ЛОБАЧА. За словами депутата, йому неодноразово погрожували, вимагаючи «припинити заважати працювати в районі серйозним людям».

Блок Юлії Тимошенко вимагає від правоохоронних органів об’єктивного розслідування та притягнення до кримінальної відповідальності виконавців та замовників цього нападу.