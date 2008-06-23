В Росії почалася антиукраїнська антинатовська футбольна параноя

Російські ЗМІ продовжують нагнітатиантинатовську істерію щодо України .

Так російське видання "Комсомольська правда " обвинуватила українське телебачення в тому, що те в рекламних паузах "рекламувало Нідерланди як члена НАТО".

"У Києві, видно, вирішили, що для вступу в НАТО всі засоби гарні. Зважаючи що більшість українців проти членства в альянсі, влада вирішила пограти на "святому" - футбольній лихоманці. Який зв`язок, запитаєте? Прямий, як ефір", - йдеться в статті.

"Під час трансляції матчу Росія - Голландія на українському ТВ крутилися ролики, що представляли Нідерланди як країну дуже процвітаючу. Причому особливо підкреслювалося: це тому, що Голландія - член НАТО. Не даремно, мовляв, Україна туди рветься. Правда, програш голландців виглядав у підсумку як перемога Росії над НАТО. На що організатори рекламної акції, певно, не розраховували", - упевнений автор матеріалу.

Також російське видання запевняє читачів, що низка українських видань відмовилися писати в ці дні на спортивну тематику, "аби не повідомляти про тріумф російської збірної".

"Є ідея! Коли вже Київ рівняється на Голландію, то нехай узаконить легкі наркотики і проституцію. Дивись, дівчата перестануть їздити "на заробітки" у Росію", - пропонує російське видання.

Минулого тижня російські ЗМІ звинуватили українське телебачення в небажанні транслювати ігри російської збірної в прямому ефірі, зокрема матч Росія-Швеція.

Українська правда