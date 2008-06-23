У Львові виникла паніка через відключення мобілок і електрики

Близько 1,5 години тому на території Львівщини пройшов потужний буревій, який буквально за годину пронісся над всіма районами Львівщини і чи не найбільше шкоди завдав у м. Львів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, на даний час на автошляхах великих міст області і зокрема обласного центру утворилися кількакілометрові затори, оскільки буревій лише у місті Львові, за попередніми даними, вирвав з корінням кілька тисяч могутніх дерев, які поперекривали автошляхи.

Серед населення виникла незначна паніка, коли зник зв’язок деяких мобільних операторів, вимкнулися світлофори на автошляхах та зникло електропостачання багатьох населених пунктів.

На даний час, як повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, почала надходити перша інформація про жертви стихії, а це люди, які були в автотранспорті притиснутому деревами, пішоходи. Повідомляється також про руйнування дахів багатьох житлових будинків, передавальних веж. Детальніша інформація про масштаби стихії та заподіяні збитки, за словами П.ВАСИЛЕНКА, стане відомою протягом години.