Репресованим і ветеранам ОУН-УПА доплачуватимуть по 60 грн.

На Буковині з червня політрепресованим та ветеранам ОУН-УПА влада до пенсії доплачуватиме по 60 гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у розпорядженні голови Чернівецької облдержадміністрації Володимира КУЛІША.

Розпорядженням, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області, затверджено також порядок здійснення зазначених щомісячних виплат. Згідно з ним, щомісячні виплати реабілітованим особам, які зазнали політичних репресій, та ветеранам Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської Армії (ОУН-УПА), які постійно проживають на території Буковини, здійснюватимуться за рахунок видатків обласної Комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2007-2009 роки. Щомісячна виплата здійснюватиметься в розмірі 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Для формування особових справ щодо ветеранів ОУН-УПА для виплати компенсацій Головне управління праці та соціального захисту населення Чернівецької ОДА користуватиметься списками ветеранів ОУН-УПА, складеними і затвердженими Братством ОУН-УПА Буковини. Загалом, таких людей в області, за даними Братства, залишилося не більше 200 чоловік.