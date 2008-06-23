Міністерство хоче будувати новий порт у гирлі Дунаю

Міністерство транспорту і зв`язку розраховує на будівництво нового порту в гирлі Дунаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії Мінтрансзв’язку повідомив заступник міністра транспорту і зв`язку Ігор УРБАНСЬКИЙ.

«Є проект будівництва гирлового порту потужністю 50 млн. тонн», - зазначив він.

За словами І.УРБАНСЬКОГО, передбачається, що даний порт буде з’єднаний із Дунаєм каналом у районі Вилкового. Проект вартістю 3,6 млрд. дол. потребує створення консорціуму для його реалізації. «І я думаю, якщо ми за два роки розпочнемо будівництво, то за 5 років – а в цілому за 7 років - ми матимемо дивовижний гирловий порт з дуже великими можливостями. Ось тоді сьомий транспортний коридор стане дійсно дуже важливим для України з точки зору транзиту», - сказав І.УРБАНСЬКИЙ.

У свою чергу, міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ повідомив журналістам, що «є вже дві структури, які виявляють інтерес» до даного проекту. За його словами, міністерство активно просуватиме даний проект. «Ми заберемо значну частину вантажів, які йдуть через Констанцу (Румунія)», - зазначив міністр.