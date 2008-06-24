920 населених пунктів залишаються знеструмленими на заході України

Станом на 7.00 24 червня у п`яти західних областях України залишаються знеструмленими 920 населених пункті., а саме: у Львівській - 614 н.п., в Тернопільській - 162 н.п., в Івано-Франківській - 76 н.п., в Чернівецькій - 44 н.п. та у Хмельницькій - 24 н.п..

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, до проведення аварійно відновлювальних робіт залучено підрозділи Головних управлінь МНС в областях, бригади обленерго та комунальних служб (всього 1 тис. 250 осіб і 170 одиниць техніки, в тому числі від МНС 214 осіб та 47 од. техніки).

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснюють оперативні групи Головних управлінь МНС в областях.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня у Львівській області внаслідок сильних поривів вітру, шквалів та сильних опадів з грозою 4 людини загинули, 6 було травмовано, з них – одна дитина. Крім того, від стихії сильно постраждали Чернівецька й Тернопільська області.