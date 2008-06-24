Консул України у Відні співпрацює з правоохоронними органами Австрії для з’ясування усіх обставин аварії поблизу міста Грац, у якій загинуло троє громадян України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, на даний момент правоохоронні органи та спеціальна слідча комісія вивчають обставини аварії, і результати будуть оприлюднені.

В.КИРИЛИЧ повідомив, що, за попередньою інформацією, мала місце "тягучість автоколони" і, очевидно, водій мікроавтобуса не зміг оперативно зреагувати, що і могло послужити причиною ДТП.

Як сказав В.КИРИЛИЧ, встановлено особи трьох загиблих, одним з яких був водій мікроавтобуса, та інших пасажирів.

За словами В.КИРИЛИЧА, громадяни України їхали з Італії додому у відпустку. За його словами, в Італії вони перебували на легальних засадах і мали страховки.

Консул України у Відні здійснює весь комплекс консульсько-правових дій щодо перевезення тіл загиблих в Україну.

В.КИРИЛИЧ також повідомив, що родину загиблого водія мікроавтобуса поінформовано, а родини ще двох громадян України поки що «не вийшли на зв’язок».

Крім того, за словами речника МЗС, постраждалі в аварії звернулись до консула з проханням не інформувати їхні родини, оскільки вони мають батьків похилого віку і не хочуть їх турбувати.

В.КИРИЛИЧ також зазначив, що, за оцінками лікарів, стан здоров’я однієї постраждалої вважається важким, їй проведено операцію на щелепі. У інших постраждалих травми та переломи ніг.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня поблизу австрійського міста Грац (Федеральна земля Штирія) сталось ДТП, внаслідок якого троє громадян України загинули і ще троє українців пострапили до лікарні. Український мікроавтобус, який перевозив вісім громадян України та одного громадянина Італії, зіштовхнувся з вантажним автомобілем.