Зміцнення курсу євро викликає дедалі більше занепокоєння

Єврокомісія заявила, що зміцнення курсу єдиної європейської валюти (євро) по відношенню до долара викликає дедалі більше занепокоєння, оскільки не відповідає фундаментальним показникам економіки.

У поширеній сьогодні заяві ЄК йдеться про те, що зростання курсу євро, яке відображає збільшення різниці в рівнях короткострокових процентних ставок у США і єврозоні, також пов`язане з дисбалансом в світовій економіці, зокрема, із серйозним дефіцитом поточного рахунку в США і відповідним профіцитом в економіках, що розвиваються. Відтак, на думку Єврокомісії, зміцнюються побоювання, що зростання курсу євро до долара не відповідає зміні фундаментальної вартості цих валют.

Єврокомісія зазначає, що без єдиної європейської валюти нинішні потрясіння на фінансових ринках, ймовірно, призвели б до зростання напруженості на валютних ринках Європи і пов`язаною з цим нестабільністю.

На сьогодні курс євро до долара на 16% вищий, ніж рік тому.

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