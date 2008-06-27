Україна дослідить алкогольну та наркотичну ситуацію в країні

Медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків Міністерства охорони здоров’я України планує цього року провести дослідження стану алкогольної та наркотичної ситуації в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник цього центру Анатолій ВІЄВСЬКИЙ на прес-конференції в УНІАН.

"Україна в цьому році хоче розпочати перше за свою історію дослідження стану алкогольної і наркотичної ситуації", - сказав він.

За словами А.ВІЄВСЬКОГО, наразі відповідний проект опрацьовується. Як передбачається, для його реалізації також будуть залучені міжнародні моніторингові організації, які вже мають відповідне реноме в світі у сфері своєї діяльності.

Крім того, планується, що до кінця року в Києві буде відкрито представництво Управління ООН з моніторингу за обігом наркотиків, що охоплюватиме своєю діяльністю Україну, Білорусь і Молдову, які є учасниками міжнародної програми із запобігання зловживання та боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

У свою чергу присутній на прес-конференції заступник начальника Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Павло БАЛАЦЬКИЙ поінформував, що за останні три роки в Україні значно активізувалася боротьба з наркоторгівлею та виявленням транзитних схем перевезення наркопрепаратів через територію нашої країни.

За його словами, правоохоронні органи ліквідували за вказаний період 114 наркоканалів. У той же час П.БАЛАЦЬКИЙ зазначив, що за останні п’ять років кількість офіційно зареєстрованих наркоспоживачив в Україні зросла в півтора рази і становить сьогодні понад 173 тис. осіб.