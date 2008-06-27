У Газпромі лякають Україну ціною на газ більшою за $400

Україна з 2009 року купуватиме газ за ціною, близькою до середньоєвропейської, заявив заступник голови Ради директорів «Газпрому» Олексій Міллер. «Є розуміння того, що з 1 січня 2009 року постачання газу до України вестимуться на ринкових принципах. Треба бути реалістами - ціна на газ для України з 1 січня 2009 року буде близькою до середньоєвропейської», - сказав він. За словами Міллера, «Газпром» і «Нафтогаз України» домовилися про створення робочої групи, яка займатиметься підготовкою контракту.

Ціна на газ для України перевищить $400, повідомив сьогодні заступник голови Ради директорів «Газпрому» Олексій Міллер, пише Газета.ру з посиланням на ІТАР-ТАРС.

«У випадку, якщо з Середньоазіатськими країнами будуть досягнуті домовленості про купівлю газу на підставі середньоєвропейських цін, то ціна на газ для України буде більшою за $400», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня в Москві відбудеться зустріч співголів Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії – прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і глави уряду Росії Володимира ПУТІНА.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив 26 червня, що Ю.ТИМОШЕНКО одержала директиви на газові переговори з Росією, в яких підкреслюється, що ціна на газ має бути узгоджена до 15 вересня.