У Нью-Йорку загинула казахстанська топ-модель (фото)

Казахстанська топ-модель Руслана Коршунова, яка була обличчям європейського модного журналу Vogue, загинула, випавши з 9 поверху з вікна своєї нью-йоркської квартири на Манхеттені. Обставини події з`ясовуються, проте поліція схиляється до версії самогубства, оскільки на тілі дівчини ніяких слідів боротьби не виявлено, передає Associated Press. Р.Коршуновій було 20 років.

Вперше дівчину помітили 2003 року - тоді старший агент модельного агентства Models 1 Деббі Джонс відзначила фотографію Р.Коршунової в статті про Алма-Ату.

У 2005 р. 17-річна модель стала головним відкриттям тижня моди в Нью-Йорку. До 2008 року Коршунова взяла участь в рекламних компаніях DKNY, Christian Dior і Nina Ricci, а також з`явилася на обкладинках французького випуску журналу Elle і російського Vogue.

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