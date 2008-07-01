Країни ГУАМ домовилися пустити автошлях, оминаючи Росію

Президенти країн – членів ГУАМ заявляють про початок реалізації центрального маршруту Нової євразійської транспортної ініціативи.

Про це йдеться у заяві Ради глав держав – членів ГУАМ про використання транспортного потенціалу і розвиток транспортного коридору ГУАМ.

Документ підписали Президент України Віктор ЮЩЕНКО, Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, Президент Азербайджанської Республіки Ільхам АЛІЄВ, Президент Литовської Республіки Валдас АДАМКУС, Президент Республіки Польща Лех КАЧИНСЬКИЙ, а також глави делегацій країн – учасниць самміту.

У заяві зазначається, що згаданий маршрут розроблений у рамках Міжнародного союзу автомобільного транспорту і передбачає розвиток транс-каспійської та транс-чорноморської ділянок коридору ГУАМ.

В заяві також підтверджується необхідність прискорення процесу створення зони вільної торгівлі, відзначається необхідність розробки концепції транспортної політики організації.

Також в документі висловлюється підтримка конкретних проектів з удосконалення інфраструктури транспортного коридору ГУАМ.