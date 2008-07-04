Режим малого прикордонного руху між Україною та Словаччиною починає діяти

Напередодні словацький парламент ратифікував відповідну міжурядову угоду. Вона визначає спрощений порядок перетину кордону мешканцями прикордонних областей України та Словаччини у 50-кілометровій зоні спільного кордону.

Це означає, що 400 тисяч українців отримуватимуть візи за спеціальною, полегшеною процедурою. В угоду внесено 295 населених пунктів Закарпатської області. Але спрощений порядок поширюється лише на громадян, які прожили у цьому регіоні не менше трьох років.

Міністерство закордонних справ України вже звернулося до своїх словацьких колег із вдячністю за розширення можливостей для контактів громадян двох сусідніх країн.

ICTV