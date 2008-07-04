Режим малого прикордонного руху між Україною та Словаччиною починає діяти
08:43, 04 липня 2008Суспільство
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МЗС звернулося до колег із вдячністю
Напередодні словацький парламент ратифікував відповідну міжурядову угоду. Вона визначає спрощений порядок перетину кордону мешканцями прикордонних областей України та Словаччини у 50-кілометровій зоні спільного кордону.
Це означає, що 400 тисяч українців отримуватимуть візи за спеціальною, полегшеною процедурою. В угоду внесено 295 населених пунктів Закарпатської області. Але спрощений порядок поширюється лише на громадян, які прожили у цьому регіоні не менше трьох років.
Міністерство закордонних справ України вже звернулося до своїх словацьких колег із вдячністю за розширення можливостей для контактів громадян двох сусідніх країн.
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