СБУ викрила величезний арсенал зброї, який збиралися везти до Києва для продажу радикалам

Як повідомляє прес-центр СБУ, в зоні АТО співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області виявили величезну кількість не облікованих засобів ураження.

Правоохоронці вилучили бронетранспортер БМП-2 із озброєнням, 20 кілограмів пластиду, 65 кілограмів тротилу, десятки тисяч набоїв різного калібру, пускову установку та 7 протитанкових керованих ракет (ПТУР), 29 протитанкових мін ТМ-62, 6 протипіхотних мін МОН-50, 6 протипіхотних мін ОЗМ-72, 480 гранат ВОГ-17 до автоматичного гранатомета, 98 пострілів до гранатомета РПГ-7 та ін.

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За оперативними даними, арсенал планувався для незаконної реалізації радикально налаштованим організаціям.

Тривають оперативно-слідчі дії. Встановлюється походження вилученого озброєння та всі причетні до правопорушення. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

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