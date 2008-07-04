Завтра у Києві - град і шквали

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у західній частині, а вдень в Україні, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град; вночі у західних, а вдень у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи, шквали 19-24 м/с. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат протягом доби посилення вітру до 30 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень в західних, північних, Черкаській та Вінницькій областях 18-23°, на решті території 24-29°, на південному сході та в Криму до 31°; в Карпатах вночі 7-12°,вдень 15-20°.

6-7 липня в Україні хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, у східній половині подекуди град, шквали 15-20 м/с, лише вдень у західних областях переважно без опадів. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°; вдень 21-26°, на крайньому півдні та Закарпатті до 28°.

7 липня мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише у східних областях та Приазов’ї, а вдень і у західній частині короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 17-19°; вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті місцями 30-33°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 14-19°.

8 липня у західних, вдень і у північних та Вінницькій області, 9 липня в Україні, окрім східної частини, короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 16-21°, вдень 28-32°.

Завтра у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град, шквали 17-22 м/с. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 19-21°.

У столичній області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень короткочасні дощі, грози, місцями сильні зливи, в окремих районах град, шквали 17-22 м/с. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 18-23°.

6 липня на Київщині хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі (вдень невеликі), грози. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

7 липня мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 24-29°.

8-9 липня у столичному регіоні пройдуть короткочасний дощ, гроза, лише вночі 8 липня без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.