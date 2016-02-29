Росія сформувала на Донбасі 40-тисячну армію, оснастивши її сучасним озброєнням – постпред України в ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко сьогодні на засіданні Радбезу ООН.

"Фактом, підтвердженим багатьма є те, що Росія не виконала жодного зі своїх зобов'язань відповідно до Мінських угод", - заявив він.

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"Протягом двох років агресії, армія, чисельністю в 40 тис. осіб була сформована на Донбасі, вона фінансується, оснащується і підтримується Росією, команди здійснюються російськими офіцерами", - додав Єльченко.

"Ця армія отримала складне сучасне російське озброєння, у мене є дуже довгий список зброї, яке не виробляється в Україні і ніколи не буде вироблятися, і ця зброя адже не з космосу скидається (бойовикам на Донбас - УНІАН)", - зазначив посол.