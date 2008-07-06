Охоронці британської королеви організували підпільний тоталізатор

Співробітники спецпідрозділу британської поліції SO14, які займаються охороною королівської сім`ї, організували підпільний тоталізатор, на якому грали близько 130 офіцерів поліції з усієї Британії, повідомляє The Times.

Спочатку ставки становили від 5 до 10 тисяч фунтів стерлінгів, потім піднялися до 50 тисяч. Поліцейські грали на курс валют, золота та нафти, уклавши договори з такими відомими букмекерськими компаніями як "СМС Markets", "William Hill" і "Ladbrokes".

Головою підпільного підприємства був констебль з охорони королеви Єлізавети II, який керував усім зі свого ноутбуку просто з роздягальні Букінгемського палацу. З часом він повністю закинув свої службові обов`язки, присвятивши себе підпільному тоталізатору.

Поліцейські, які приводили на тоталізатор своїх знайомих або колег, одержували знижки. Тоталізатор приймав тільки готівку. Для перевезення великих сум брали один з "Ленд-роверів" королівської охорони. Підпільне підприємство функціонувало близько сімох років, починаючи з 2001 року.

Проте через відсутність у організаторів професійних навичок з управління тоталізатором підприємство прогоріло. Воно втратило близько 1,1 мільйонів фунтів стерлінгів (2,2 мільйона доларів). Це призвело до конфлікту між королівськими охоронцями.

В результаті про все дізнався Скотланд-ярд, який ініціював розслідування під кодовою назвою "Операція Асеріо" (Operation Ascerio). Організатор тоталізатора, 37-річний констебль, був заарештований, йому пред`явлені звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей.

Лента.ру