Амністія для в’язнів молодших 21 року буде оголошена в Молдові

У Молдові буде оголошена амністія для в`язнів у віці до 21 року. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в парламенті країни, так передбачає закон про амністію, який депутати прийняли напередодні за ініціативою президента Володимира Вороніна.

Глава молдавської держави виступив з відповідною законодавчою ініціативою у зв`язку з проголошенням 2008 року Роком молоді.

Планується, що в рамках оголошеної амністії від кримінального покарання частково або повністю будуть звільнені приблизно 700 ув`язнених. Під амністію підпадуть молоді люди залежно від тяжкості скоєних злочинів і поведінки в місцях ув`язнення. Амністія охопить і жінок, що перебувають в ув`язненні, мають дітей до 8 років і не позбавлені батьківських прав. Передбачено також скорочення термінів покарання для тих, хто вчинив вбивства або інші тяжкі злочини.

На даний момент у в`язницях Молдови відбувають покарання 7 тис. 444 особи, з них 101 неповнолітній і 585 - у віці від 18 до 21 року.