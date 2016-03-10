УНІАН просить міністра юстиції Петренка взяти під особистий контроль виконання чиновниками його відомства рішень Європейського суду з прав людини
Учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інваліду війни, ветерану праці в порушення зобов'язань України в повній мірі виконувати рішення ЄСПЛ по вини чиновників Мін'юсту не нараховується пеня за прострочення виплати пенсії по нормі Євросуду.
УНІАН просить міністра юстиції Павла Петренко взяти під особистий контроль виконання чиновниками його відомства рішень Європейського суду з прав людини, зокрема, у справі «Щукін та інші проти України», в рамках якого розглядалася заява Дехтяренко Олени Іванівни - учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інваліда війни, ветерана праці.
Олена Іванівна звернулася в агентство в рамках проекту «УНІАН-Підтримка» з проханням допомогти відновити справедливість.
З 2010 року вона своїми силами домагалася виплати недоодержаної пенсії в порушення Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Кілька судів в Україні не змогли вирішити її проблему - у зв'язку з невиконанням Пенсійним фондом вимог постанов суду вона змушена була звернутися для захисту своїх прав та інтересів до Європейського суду з прав людини (Франція, Страсбург).
У 2014 році ЄСПЛ виніс рішення, яким встановив порушення державою Україна міжнародних зобов'язань щодо неї.
Але Державна виконавча служба (знаходиться в управлінні Мінюсту) порушила тримісячний термін виконання рішення Європейського суду і виплатила Олені Іванівні кошти більш ніж через 1,5 року. І тепер відомства порушують положення про виконання своїх обов'язків з нарахування та виплаті пені згідно з пунктом резолютивної частини рішення ЄСПЛ. Тобто, пеня розраховується не на принципах ЄСПЛ, а за власною формулою. Через це сума, пропонована до виплати, в сотні разів менше, ніж передбачено на підставі рішення Європейського суду.
УНІАН звернувся для консультації з цього питання до юриста ЮК Jurimex Ніни Кучерук.
Вона підкреслила, що у своєму рішенні судовий орган ЄС постановив, що зі спливом зазначеного тримісячного строку і до виплати на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної процентної ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої повинні бути додані ще три відсотки.
«Нарахування таких відсотків, як і сплата відшкодування є невід'ємною частиною виконання рішення Європейського суду з прав людини, що є обов'язковою для України в силу вимог статті 46 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Порядок виконання зазначених судових рішень визначається законами України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та «Про виконавче провадження», - пояснила ситуацію юрист.
За її словами, для захисту своїх прав та інтересів Олена Іванівна Дехтяренко може звернутися з позовом до органу державної виконавчої служби про визнання протиправним його бездіяльність та про зобов'язання відповідача підготувати та надіслати вимогу в Міністерство юстиції України щодо вжиття заходів з виплати заявнику передбачених відсотків.
Для отримання компенсації, як зазначає юрист, у відповідності зі статтею 2 Закону україни «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» Дехтяренко Олена Іванівна може звернутися до відповідного управління Пенсійного фонду України з вимогою про виплату такої компенсації. У разі коли орган Пенсійного фонду відмовляє в даному дії, заявнику слід звернутися до суду з позовом про оскарження зазначеного відмови та стягнення компенсації.
Причому досудове врегулювання спору не є обов'язковим в Україні, а тому Дехтяренко Олена Іванівна має право відразу звернутися до суду з позовом про стягнення суми компенсації на підставі ст. 55 Конституції України без попереднього звернення до відповідного управління Пенсійного фонду.
УНІАН просить міністра юстиції Петренко в терміновому порядку вжити заходів для вирішення згаданої проблеми, яка шкодить іміджу України, яка проголосила європейський, цивілізований шлях розвитку державності, що передбачає дотримання прав і свобод громадян.
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