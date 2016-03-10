УНІАН просить міністра юстиції Петренка взяти під особистий контроль виконання чиновниками його відомства рішень Європейського суду з прав людини

УНІАН просить міністра юстиції Павла Петренко взяти під особистий контроль виконання чиновниками його відомства рішень Європейського суду з прав людини, зокрема, у справі «Щукін та інші проти України», в рамках якого розглядалася заява Дехтяренко Олени Іванівни - учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, інваліда війни, ветерана праці.

Олена Іванівна звернулася в агентство в рамках проекту «УНІАН-Підтримка» з проханням допомогти відновити справедливість.

З 2010 року вона своїми силами домагалася виплати недоодержаної пенсії в порушення Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Кілька судів в Україні не змогли вирішити її проблему - у зв'язку з невиконанням Пенсійним фондом вимог постанов суду вона змушена була звернутися для захисту своїх прав та інтересів до Європейського суду з прав людини (Франція, Страсбург).

У 2014 році ЄСПЛ виніс рішення, яким встановив порушення державою Україна міжнародних зобов'язань щодо неї.

Але Державна виконавча служба (знаходиться в управлінні Мінюсту) порушила тримісячний термін виконання рішення Європейського суду і виплатила Олені Іванівні кошти більш ніж через 1,5 року. І тепер відомства порушують положення про виконання своїх обов'язків з нарахування та виплаті пені згідно з пунктом резолютивної частини рішення ЄСПЛ. Тобто, пеня розраховується не на принципах ЄСПЛ, а за власною формулою. Через це сума, пропонована до виплати, в сотні разів менше, ніж передбачено на підставі рішення Європейського суду.

УНІАН звернувся для консультації з цього питання до юриста ЮК Jurimex Ніни Кучерук.

Вона підкреслила, що у своєму рішенні судовий орган ЄС постановив, що зі спливом зазначеного тримісячного строку і до виплати на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної процентної ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої повинні бути додані ще три відсотки.

«Нарахування таких відсотків, як і сплата відшкодування є невід'ємною частиною виконання рішення Європейського суду з прав людини, що є обов'язковою для України в силу вимог статті 46 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Порядок виконання зазначених судових рішень визначається законами України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та «Про виконавче провадження», - пояснила ситуацію юрист.

За її словами, для захисту своїх прав та інтересів Олена Іванівна Дехтяренко може звернутися з позовом до органу державної виконавчої служби про визнання протиправним його бездіяльність та про зобов'язання відповідача підготувати та надіслати вимогу в Міністерство юстиції України щодо вжиття заходів з виплати заявнику передбачених відсотків.

Для отримання компенсації, як зазначає юрист, у відповідності зі статтею 2 Закону україни «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» Дехтяренко Олена Іванівна може звернутися до відповідного управління Пенсійного фонду України з вимогою про виплату такої компенсації. У разі коли орган Пенсійного фонду відмовляє в даному дії, заявнику слід звернутися до суду з позовом про оскарження зазначеного відмови та стягнення компенсації.

Причому досудове врегулювання спору не є обов'язковим в Україні, а тому Дехтяренко Олена Іванівна має право відразу звернутися до суду з позовом про стягнення суми компенсації на підставі ст. 55 Конституції України без попереднього звернення до відповідного управління Пенсійного фонду.

УНІАН просить міністра юстиції Петренко в терміновому порядку вжити заходів для вирішення згаданої проблеми, яка шкодить іміджу України, яка проголосила європейський, цивілізований шлях розвитку державності, що передбачає дотримання прав і свобод громадян.

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