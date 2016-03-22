Сьогодні у Києві поховають вбитого 15 років тому Георгія Гонгадзе

Сьогодны, 22 березня, у Києві поховають вбитого 15 років тому опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це УНІАН повідомила адвокат вдови Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко.

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«22 березня Георгія Гонґадзе буде поховано на території Церкви Миколи Набережного. Відспівування та прощання розпочнеться близько 12-ї години у церкві за адресою: вул Григорія Сковороди, 12», - поінформувала адвокат.

Під час похоронної церемонії не передбачено жодних виступів політиків чи інших світських осіб, зазначила вона.

«Також у приміщенні церкви фото та відео зйомка заборонена. Родина просить журналістів не звертатись за коментарем, а фото та відеографів - дотримуватись дистанції», - додала Теличенко.

Як повідомлялося, Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі на Київщині було виявлено обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати Гонгадзе.

Відтоді тіло відтоді зберігалося у київському морзі.

29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва визнав винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі.

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У серпні 2005 року тодішній президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.

Сьогодні, 21 березня, президент Петро Порошенко передав Золоту Зірку Героя України дружині вбитого журналіста Гонгадзе.