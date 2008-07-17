Розстріл у Львові був бізнесовою розборкою - версія міліції

Основною версією, яка відпрацьовується правоохоронцями у зв’язку із сьогоднішнім розстрілом двох співвласників Львівської інвестиційної будівельної компанії Ігоря Кульчицького та Павла ФЕДІВА, є їхня професійна діяльність у будівельному бізнесі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН виконувач обов’язків начальника відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Ігор КРАВЧУК, постраждалі були одними з потужних гравців на будівельному ринку Львівщини, тому є причина вважати, що зухвалий напад на двох співвласників компанії - це усунення конкурентів з ринку або так звані “розборки”, пов’язані з професійною діяльністю у будівельному бізнесі.

“Вже встановлені свідки, які дають покази, що зловмисники очікували на бізнесменів, під’їхавши на іномарці “Фольксфаген-Гольф” синього кольору, і розстріляли своїх жертв з автоматичної зброї. На місці події вилучено 12 гільз калібру 7,65 мм”, - сказав І.КРАВЧУК.

За його словами, в області введено спеціальні плани “Сирена”, “Перехват”. Робота львівської міліції спрямована на розкриття резонансного вбивства.

На місце події виїжджали особисто виконуючий обов’язки начальника ГУ МВС України у Львівській області Богдан ЩУР та начальник Львівського міського управління міліції Ігор ТІКАЛО, повідомив І.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, двоє бізнесменів були розстріляні впритул невідомими сьогодні близько 9.30 у центрі Львова на вул. Фредра.

По дорозі до лікарні один з бізнесменів І.Кульчицький, 1973 року народження, від отриманих кульових поранень помер. Інший потерпілий у важкому стані доставлений в реанімаційне відділення лікарні.