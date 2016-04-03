В'ятрович про декомунізацію: берегти пам'ятники Леніну - все одно, що залишати свастику на вулицях Німеччини

Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, передає ZN.UA.

"Закон зобов'язав органи влади проводити демонтаж цивілізованим способом, а не так, як це відбувалося під час стихійного революційного "ленінопаду" . Тому навіть невелика частина дійсно цінних витворів, повинна знайти своє місце в музеях. А залишати їх у публічному просторі демократичної країни — все одно, що залишати свастику на вулицях Німеччини", - зазначив він.

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Для розуміння ситуації В'ятрович запропонував уявити школяра, який спускається в метро, а на кожній станції йому трапляється свастика, в школу він прямує по вулиці Ріббентропа або Гіммлера, а навпроти стоїть пам'ятник Гітлеру.

"У 2014-му на міжнародній конференції "Як викинути Леніна з голів українців?", організованій Інститутом національної пам'яті спільно з Посольством Франції та громадськими організаціями, ми говорили про демонтаж пам'ятників про першому етапі очищення суспільства від руйнівних наслідків тоталітарного минулого. За планом він повинен закінчитися 21 травня 2016 року. І це означає, що простір, в якому українці живуть, вчаться і працюють, буде вільним від тоталітарної пропаганди", - підсумував директор Українського інституту національної пам'яті.

На початку року В'ятрович повідомляв, що в Україні було демонтовано понад 800 пам'ятників Володимиру Леніну.