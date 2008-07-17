"Опора": правила прийому до вузів - це системне порушення

За конкурсом сертифікатів до вищих навчальних закладів (ВНЗ) цього року може бути прийнято 30-40% абітурієнтів на держзамовлення. Такий прогноз зробив на прес-конференції в УНІАН координатор освітніх програм Громадської мережі “Опора” Андрій ГЕВКО.

За його словами, “чим меншим є цей показник, тим більше можна говорити про наявність корупції у ВНЗ”.

Він звернувся до Міністерства освіти і науки, до ВНЗ щодо необхідності розробки нових умов прийому на наступний рік, удосконаливши нині діючі, а також скасувавши норми, які стосуються пільгових категорій абітурієнтів. За його словами, для цього також необхідно, щоб на такі непопулярні кроки пішла і Верховна Рада України, і уряд. А.ГЕВКО зазначив, що згідно з Умовами прийому до ВНЗ України, розробленими Міністерством освіти та науки, а також правилами прийому до ВНЗ перевага надається при зарахуванні на навчання нерідко слабшим абітурієнтам - пільговим категоріям, відмовивши талановитішим молодим людям не пільгових категорій. Зокрема, він навів приклад, коли абітурієнт, який отримав за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 197 балів (з 200 можливих) з української мови та літератури, 194 - математики, 199 - географії, подаючи документи на географічний факультет КНУ ім.Т.Шевченка, отримав відмову у прийомі на спеціальність туризм, а в приймальній комісії пояснили, що державне замовлення “вже укомплектоване сиротами та інвалідами”.

За його словами, абсурдною є ситуація, коли різні підходи використовуються до пільговиків. Він повідомив, що діти загиблих шахтарів мають право бути зараховані тільки на гірничі спеціальності, в той же час діти загиблих на шахті імені Засядька – на всі спеціальності.

А.ГЕВКО вважає, що критерієм відбору абітурієнтів під час вступу до ВНЗ повинен бути одне – знання, засвідчені сертифікатами ЗНО.

Юридичний радник ГМ “Опора” Максим БАРИШНІКОВ зазначив, що представниками цієї організації було проведено експертне дослідження умов прийому та правил прийому 73 вищих навчальних закладів України. Він наголосив, що самі умови прийому, розроблені Міністерством, доволі складною мовою навіть для юристів, не говорячи вже про абітурієнтів та їх батьків. За його словами, частково ці умови не відповідають взятим Україною зобов’язанням “на міжнародній арені”, зокрема щодо вільного доступу, на не дискримінаційній основі, до навчання у ВНЗ.

М.БАРИШНІКОВ наголосив, що в умовах прийому є багато рекомендаційних норм, що не є обов’язковими для виконання. За його словами, можна говорити про системні порушення ВНЗ норм, передбачених в умовах. Він зазначив, що немало ВНЗ вводять додаткові іспити і співбесіди для абітурієнтів. За його словами, в деяких ВНЗ відбувається дискримінація за статевою ознакою. Він навів як приклад Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту, де на військові спеціальності діють обмеження за статтю.

М.БАРИШНІКОВ закликав Міністерство освіти та науки України розіслати ВНЗ розпорядження щодо обов’язковості друкування на сайтах вузів інформації про те, хто вступив до них. За його словами, це спростить можливість для батьків та абітурієнтів дізнатися про результати, враховуючи те, що документи подавалися в різні міста, а для подачі оригіналів документів відведено лише 5 днів. Він також повідомив, що ГМ “Опора” відкрила “гарячу лінію” і з 18 липня розглядатиме скарги, пов’язані з порушеннями при вступі до ВНЗ. Номер “гарячої лінії” 425-31-55 (в м.Києві). Також можна звертатися з зазначених питань за адресою vstup@opora.org.ua/.

Див. також Тепер ВУЗи заповнять не розумними і не «потрібними», а... пільговиками?