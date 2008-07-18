Жигулі насмерть збили 8-річного хлопчика

У Севастополі водій автомобіля ВАЗ-2104 насмерть збив 8-річного хлопчика.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі відділу ДАІ Управління МВС України в місті Севастополі, сьогодні о 13.40 на вулиці Горпищенка водій автомобіля ВАЗ-2104, що рухався з боку вулиці Паршина у напрямку селища Дергачі, здійснив наїзд на пішохода. В результаті ДТП дитина 8 років від одержаних травм померла на місці події.

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються, повідомили в прес-центрі.