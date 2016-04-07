Одеський суд у "справі 2 травня" опитав мати члена "Правого сектору", вбитого під час заворушень першим

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Любов Іванова прибула на судове засідання, вона проходить у справі як потерпіла.

Жінка зазначила, що її не було в Одесі 2 травня 2014 року, у зв'язку з чим те, що відбувалося, вона не бачила. Про загибель сина дізналася близько 16:45 від медиків Одеської міської клінічної лікарні №1, які їй зателефонували. За її словами, син дістав смертельне поранення приблизно о 15:40.

«Він був убитий кулею зі зміщеним центром», - відзначила жінка.

Згідно зі свідченнями потерпілої, особисто з обвинуваченими вона не знайома, з матеріалів кримінального провадження знає про деяких як про активних учасників масових заворушень на боці «Антимайдану».

«Мій син був проукраїнським активістом, він був у «Правому секторі», працював у суді. Служив у армії десантником, пішовши на службу з юридичної академії без дозволу батьків... Син був позитивною людиною», - сказала Іванова.

Під час засідання суд дозволив ставити питання потерпілій представникам обвинувачення, захисту і обвинуваченим.

Один із обвинувачених громадян Російської Федерації висловив Івановій співчуття, відзначивши, що не має жодного стосунку до загибелі її сина.

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Як повідомили УНІАН у громадській «Групі 2 травня», що проводить незалежне розслідування трагедії 2014 року, Іванов був учасником Революції Гідності. У центрі Одеси 2 травня 2014 року став першою жертвою масових заворушень - загинув у віці 27 років. Слідство припускає, що Іванова застрелив Віталій Будько (Боцман), який перебуває в розшуку, з карабіна, переробленого з автомата Калашникова. Куля, випущена з цієї зброї, була зі зміщеним центром ваги.

Учасники «Групи 2 травня» вважають, що, якщо б не застрелили Іванова, не було б інших жертв, зокрема в Будинку профспілок.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому було розташоване наметове містечко сепаратистськи налаштованих громадян. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій більшість людей і загинула.

В даний час в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачених, із яких п'ятеро утримуються під вартою (зокрема двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.

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