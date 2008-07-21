Отрутохімікати з літака засипали приватні садиби селян

На Житомирщині з літака отрутохімікати потрапили на приватні садиби селян, прокуратура порушила кримінальну справу.

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Житомирської області Тетяна ГОША, прокуратурою Ружинського району порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) та частиною 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України щодо заподіяння шкоди приватним садибам у селі Шпиченці Ружинського району Житомирщини".

За словами старшого помічника прокурора області Павла ЗАХАРЧЕНКА, приватне сільськогосподарське підприємстdо обприскало городні грядки селян, обробляючи за допомогою літака отрутохімікатами посіви ріпака. В результаті розпилені з літака отрутохімікати пошкодили городину та садки приватних садиб, створивши небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля.

Наразі ведеться досудове слідство та встановлюються розміри заподіяних збитків.

На запитання, які площі земельних ділянок зазнали забруднення, старший помічник прокурора відповів, що «забруднено великі території приватних садиб селян району».