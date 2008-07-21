Top-10 кращих міст світу для інвестицій у нерухомість

Ділова столиця США Нью-Йорк - краще місце в світі для інвестицій у нерухомість при найдорожчій оренді, вважає журнал Forbes, який оприлюднив свою десятку найпривабливіших міст для купівлі квадратних метрів.

На думку видання, нерухомість залишається "тихою гаванню" для капіталу в світі на тлі волатильних ринків і загроз фінансової кризи.

Спад інвестиційної активності в США через уповільнення зростання економіки і слабкий долар роблять мегаполіс привабливим для довгострокових вкладень в найдорожчі офісні будівлі в центрі Манхеттена, цитує американських експертів РІА "Новости".

Як приклад вдалої покупки Forbes наводить нещодавню угоду щодо придбання 90% акцій будинку Chrysler за 800 мільйонів доларів держфондами Об`єднаних Арабських Еміратів.

Спад продажів на внутрішньому ринку також знижує конкуренцію в цьому секторі в Лондоні. Місто займає друге місце в списку. Видання зазначає, що вигідно вкластися в Нью-Йорку і Лондоні далеко не кожному по кишені.

Далі у порядку зниження розташовані Вашингтон, Париж, Шанхай, Токіо, Сінгапур, Мюнхен, Сідней і Конконг. Forbes радить купувати офісні площі в Шанхаї і житло в Сіднеї.