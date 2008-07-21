У Сімферополі ВАЗ врізався в швидку допомогу: 5 осіб травмовано

5 осіб одержали травми різного ступеня тяжкості в дорожньо-транспортній пригоді в Сімферополі за участю автомобіля «швидкої допомоги» і ВАЗ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державтоінспекції Криму, дорожня аварія сталася в неділю ввечері.

Автомобіль ВАЗ-21083 врізався в ГАЗ-ЧАЗ-32214 («швидку допомогу»). Водій ВАЗ з місця ДТП зник, у даний час ведуться заходи із встановлення його особи і затримання.

У результаті ДТП травмовано 5 пасажирів «швидкої допомоги»: три жінки (серед них – лікар і медсестра станції швидкої допомоги), 15-річний хлопець і дворічний хлопчик