У Сімферополі ВАЗ врізався в швидку допомогу: 5 осіб травмовано
10:07, 21 липня 2008Суспільство
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Постраждали лікар, медсестра, діти
5 осіб одержали травми різного ступеня тяжкості в дорожньо-транспортній пригоді в Сімферополі за участю автомобіля «швидкої допомоги» і ВАЗ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державтоінспекції Криму, дорожня аварія сталася в неділю ввечері.
Автомобіль ВАЗ-21083 врізався в ГАЗ-ЧАЗ-32214 («швидку допомогу»). Водій ВАЗ з місця ДТП зник, у даний час ведуться заходи із встановлення його особи і затримання.
У результаті ДТП травмовано 5 пасажирів «швидкої допомоги»: три жінки (серед них – лікар і медсестра станції швидкої допомоги), 15-річний хлопець і дворічний хлопчик
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