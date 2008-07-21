У Черновецького оголосили конкурс на найогидніший ларьок

Київська міська державна адміністрація оголошує фотоконкурс на найогидніший МАФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, киянам пропонується надсилати фотографії та адреси малих архітектурних форм, які, на їх думку, заважають або псують зовнішній вигляд того чи іншого мікрорайону на електронну адресу: maf@kmv.gov.ua.

За дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, отримана від мешканців міста інформація буде передаватися до Головного управління контролю за благоустроєм – МАФи, які кияни визнають зайвими, будуть демонтовані.

«Ситуація з розміщенням МАФів стає неконтрольованою. З 7 тис. МАФів лише 1 тис. встановлена законно. Ми розпочинаємо активно демонтувати незаконно встановлені малі архітектурні форми, при цьому буде обов’язково враховуватися думка киян», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Нагадаємо, що нещодавно Київрада прийняла рішення про впорядкування розміщення малих архітектурних форм. Цим рішенням передбачається централізувати повноваження з розміщення МАФів на міському рівні.

Крім того, Київський міський голова доручив ГУ містобудування та архітектури у найкоротші терміни подати пропозиції щодо єдиних правил облаштування МАФів, які встановлюватимуться за дозволом КМДА, та їх зовнішнього вигляду. «Це повинен бути красивий павільйон європейського зразка, він повинен органічно доповнювати існуюче архітектурне середовище», – сказав мер Києва, даючи завдання архітекторам.