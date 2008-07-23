У Вінниці СБУ затримало слідчого з хабарем

Співробітники Управління Служби безпеки України у Вінницькій області затримали старшого слідчого одного з районних відділень міліції Вінницького міського управління МВС під час одержання хабара у розмірі 3 тис. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби УСБУ у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, здійснюючи досудове слідство, службовець поставила перед обвинуваченим у справі вимогу надати їй кошти в сумі 3 тис. доларів для закриття слідства на даній стадії.

З метою одержання хабара вона звернулась до посередника з проханням посприяти їй в отриманні грошей.

В момент отримання пакунку старший слідчий міліції була затримана співробітниками УСБУ у Вінницькій області.

За даним фактом прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу згідно ст. 368 ч. 2 (вимагання й одержання хабара посадовою особою) Кримінального кодексу.

Триває слідство.