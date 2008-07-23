У Києві до приїзду Вселенського Патріарха перекриють майже весь центр

ДАІ Києва звертається до водіїв з проханням у дні проведення загальнодержавних заходів з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі та візиту Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ Ι (25-27 липня) відмовитись від поїздок на автомобілях до центру столиці.

Про це йдеться у зверненні ДАІ, текст якого передано УНІАН відділом зв`язків з громадськістю УДАІ Києва.

Також ДАІ просить керівників організацій та установ організувати роботу так, аби якомога менше був задіяний автотранспорт.

Особливу увагу ДАІ звертає на те, що водії не повинні навіть на короткий час залишати без нагляду свої автомобілі на дорозі і особливо у непередбачених для цього місцях.

Крім того, правоохоронці закликають водіїв бути гранично уважними і обережними, неухильно дотримуватись вимог регулювальників та тимчасових дорожніх знаків. У разі виникнення затримок транспорту зберігати спокій та врівноваженість, бути толерантними до інших учасників рух

Так, 25 липня 2008 року приблизно з 10-ї год. ранку, під час прибуття делегацій, буде обмежено рух транспорту на автодорозі Бориспіль-Київ, Харківській площі, пр. Бажана, Південному мосту, Столичному шосе (від пр. Науки до Південного мосту), Наддніпрянському та Набережному шосе, Дніпровському узвозі, вул. І. Мазепи, вул. Грушевського, вул. Липській, вул. Шовковичній, вул. Лютеранській.

Надалі заходи будуть проводитись у центральній частині міста до 22-ї години.

26 липня орієнтовно з 08.30 і до 22-ї год. та 27 липня з 08.00 вводитимуться обмеження у русі транспорту по вул. Грушевського, вул. Інститутській, вул. Хрещатик, вул. Михайлівській, вул. Липській, вул. Володимирській, вул. В. Житомирській, вул. Мазепи та на Майдані Незалежності. Найбільш масові та важливі заходи пройдуть 26 липня на Софійській площі.

Пізно увечері, 27 липня, Вселенський патріарх ВАРФОЛОМЕЙ Ι відбуде до аеропорту „Бориспіль”, в зв’язку з чим буде обмежено рух транспорту в напрямку Борисполя, інформують у ДАІ.