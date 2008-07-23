Кернес ошелешив міліціонерів з повісткою: якому Кернесу, конкретно?

Правоохоронці сьогодні намагалися вручити секретареві харківської міськради Геннадієві Кернесу чергову повістку на допит.

Полковник і лейтенант, які відмовилися представитися, одразу після прес-конференції намагалися вручити Кернесу повістку на завтрашній допит в Головному слідчому управлінні МВС.

Це сталося в робочому кабінеті у присутності журналістів. Як повідомив кореспондент «Медіапорта» , Геннадій Кернес відмовився взяти папір. Пояснив, що невірно оформлений. У документі є його прізвище, ім`я і по батькові, але немає адреси. «Якому Кернесу, конкретно, ви її принесли?», - запитав він міліціонерів і відмовився узяти документ.

Вчора секретар міськради був на допиті в Києві. До нього застосували примусовий привід і насильно забрали його прямо з реанімобіля. Допит закінчився близько 22.00. Сьогодні на сайті МВС з`явилася інформація від слідчого про те, що наступний допит призначений на завтрашній ранок. Але Геннадій Кернес заявив, що зможе поспілкуватися з правоохоронцями тільки 31 липня після того, як закінчить виконувати обов`язки міського голови (мер Харкова Михайло Добкін зараз у відпустці) і сам відпочине.