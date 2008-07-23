На Буковині 13-річну дівчинку мати перетворила на секс-рабиню

Жительку одного із сіл Хотинського району Чернівецької області правоохоронці обвинувачують у «розпусті та торгівлі дитиною», оскільки та здавала свою 13-річну доньку в сексуальне рабство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник кримінальної міліції у справах дітей УМВС України в Чернівецькій області Микола БАСАРАБ.

За його словами, жінка брала у клієнтів своєї доньки по 30-50 гривень, а також примушувала її за гроші здійснювати у людей різні господарські роботи. За словами М.БАСАРАБА, жінка проживала тільки з донькою, батька в неї не було. Затримана ніде не працювала, однак регулярно отримувала гроші та допомогу по господарству від чоловіків, які користувалися секс-послугами неповнолітньої доньки.

«Ми отримали оперативну інформацію, що жінка здає у сексуальне рабство доньку. Стосовно матері порушено кримінальну справу за статтею 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) та статтею 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України», - повідомив М.БАСАРАБ.

У випадку доведення вини в суді жінці загрожує від 5 до 12 років ув’язнення.

Зараз органи опіки Буковини вирішують питання про вилучення дівчинки із сім’ї. Правоохоронці обіцяють притягти до відповідальності також і тих, хто користувався послугами дитини.