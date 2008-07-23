Кернес заявляє, що не збирається з’являтися на допит

Виконуючий обов’язки Харківського міського голови, секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС не збирається до кінця липня з’являтися на допит до слідчого в Київ для дачі свідчень в рамках порушених стосовно нього кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на спеціально скликаній у міськвиконкомі прес-конференції Г.КЕРНЕС заявив, що він може з’явитися до слідчого лише 31 липня.

«Я не ухиляюся від слідства, але я сьогодні виконую обов’язки міського голови, і в мене є безліч причин»,- сказав Г.КЕРНЕС, додавши, зокрема, що має багато роботи, хоче «догуляти відпустку» та завершити курс лікування.

«Я сказав, що прийду 31 липня (до слідчого – УНІАН) в другій половині дня», - наголосив Г.КЕРНЕС, відповідаючи на запитання журналістів.

Він відмовився розповідати про зміст допиту 22 липня, але заявив, що хотів би бачити себе «потерпілим» у кримінальній справі. На прес-конференції Г.КЕРНЕС та народний депутат Дмитро ШЕНЦЕВ продемонстрували аудіозаписи, які, на їхню думку, підтверджують, що на самого Г.КЕРНЕСА, його сина, а також на мера Харкова Михайла ДОБКІНА готувався замах. При цьому було вказано на депутата однієї з районних рад Харкова Олега МЕДВЄДЄВА, якого учасники прес-конференції вважають замовником замаху. Події довкола Г.КЕРНЕСА Д.ШЕНЦЕВ назвав «беспрєдєлом», з яким, на його думку, «пора закінчувати», і заявив, що Партія регіонів виступає «за усунення Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ». Д.ШЕНЦЕВ вважає, зокрема, що у випадку з Г.КЕРНЕСОМ секретаря міськради могли допитати «просто по телефону», або це міг зробити за дорученням Києва слідчий у Харкові.

Те, що відбувається, зокрема, заяви про «наркотрафік», розгул «криміналітету» тощо Г.КЕРНЕС вважає «дискредитацією Харкова». Він заявив, що не знає про якусь «четверту кримінальну справу» стосовно нього, вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО «непрофесіонал», котрий «створив дисбаланс в структурах влади», і що міністр «не поінформований про мої кримінальні справи» та провадить політику «непрофесіонального ідиотизму».

Г.КЕРНЕС сказав, що 22 липня під час примусової доставки до Києва, коли «мене викрали», а також під час допиту у слідчого на нього чинився психологічний тиск. Як назвати інакше, зокрема, те, що для його доставки було задіяно «близько 50 автомобілів правоохоронної системи», відзначив секретар Харківської міськради. «Я здивований тією демонстрацією сили з боку влади», «з кожним приходом ЛУЦЕНКА відбуваються маски-шоу», - сказав Г.КЕРНЕС і додав, що домагатиметься статусу потерпілого.

Г.КЕРНЕС побоюється, що «правоохоронні органи можуть застосувати будь-які заходи стосовно мене», але заявив, що захищатиме свої права, а «той, хто порушив закон, понесе покарання». «Особисто мені не до жартів, тому що я представляю органи самоврядування, а сьогодні йде дискредитація влади», - сказав він.

Г.КЕРНЕС заявив про присутність біля приміщення, де проходила прес-конференція, правоохоронців, які, за його словами, намагаються вручити йому повістку на допит, і нагримав на журналістів, які хотіли вийти пересвідчитися. Він заборонив їм робити це.

За повідомленнями місцевої преси, після прес-конференції в кабінеті секретаря міськради правоохоронці намагалися вручити повістку Г.КЕРНЕСУ, але не змогли зробити цього.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 липня, Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що секретар Харківської міської ради Г.КЕРНЕС буде доставлений на допит у примусовому порядку, якщо не з’явиться добровільно. За словами міністра, наскільки йому відомо, вчора, 22 липня, Г.КЕРНЕСУ було вручено першу повістку, а сьогодні під час його прес-конференції йому мала б бути вручена друга повістка. Якщо Г.КЕРНЕС не з’явиться до слідчого після вручення йому і третьої повістки, то він буде доставлений на допит у примусовому порядку, зауважив керівник МВС.