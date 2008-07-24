Російські інвестори вперше придбали авіазавод у США

Російська інвестиційна група "Промислові інвестори" бізнесмена Сергія Генералова і компанія "Каскол" закрили операцію з придбання виробника літаків Adam Aircraft Industries (AAI), компанії, яка збанкрутіла в лютому 2008 року, передає Reuters.

Раніше повідомлялося, що "Промислові інвестори" стануть першим приватним російським власником західної авіабудівної компанії, якщо їм вдасться придбати AAI, діставши схвалення угоди від Федеральної торгової комісії США.

Сума угоди становиьт 10 мільйонів доларів. При цьому портфель замовлень AAI, збанкрутілого виробника надлегких реактивних літаків, налічує більше 800 мільйонів доларів.

Раніше AAI вклала 278 мільйонів доларів у розробку легкого літака А700. "Промислові інвестори" і "Каськол" готові викласти 150 мільйонів доларів, які необхідні AAI для сертифікації своєї машини. Нові власники розраховують одержати сертифікат 2009 року і почати серійне виробництво в 2010-го.

Всього в портфелі американської компанії замовлення на 322 літаки А700. Російські інвестори передбачають, що підприємства Adam Aircraft зможуть виробляти по 100 А700 за рік. Вартість літаків становитиме 2,5-2,7 мільйона доларів за одиницю.

Adam Aircraft Industries була заснована наприкінці 1990-х років. У 2002-му компанія спроектувала літак А500 на шість місць, а з 2003 року почала розробляти А700.

Серед активів групи "Промислові інвестори" - транспортна група Fesco, "Російські біотехнології", а також компанія Dexter, яка надає послуги авіатаксі.

Лента.ру