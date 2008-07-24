Врожайність зернових вища торішньої в 1,7 раза

Врожайність зернових культур в Україні, станом на 1 липня, становила 30,7 ц з 1 га проти 17,8 ц минулого року, що вище в 1,7 раза. Такі дані містяться у звіті "Про соціально-економічний стан України", розміщений на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними комітету, станом на 1 липня зернові культури було скошено та обмолочено на площі 442 тис. га, що в 3,2 раза менше, ніж на початок липня минулого року. Водночас, в Держкомстаті нагадують, що минулого року збір урожаю проводили в надзвичайно ранні терміни через несприятливі погодні умови і посуху. Незважаючи на скорочення термінів збору порівняно з минулим роком, порівняно з 2004-2006 рр. - збирання йде в 4-5 разів швидше, зазначають у Держкомстаті.

На 1 липня загальна площа зібраних зернових становила 3,4% від всієї площі посівів проти 10,8% минулого року. Загальний валовий збір зерна становив 1,4 млн. тонн.

Порівняно з 2007 р. загальна посівна площа збільшилася на 927 тис. га (3,6%), зокрема, в сільськогосподарських підприємствах - на 773 тис. га (на 3,9%), в господарствах населення - на 194 тис. га (на 2,6%). При цьому збільшення посівних площ спостерігається в 21 регіоні України. Зокрема, посівна площа під яру і озиму пшеницю збільшилася на 13,2% - до понад 7,12 млн. га, під кукурудзу - на 21,7% - до 2,5 млн. га, ріпак - на 58,7% - до 1,4 млн. га. Разом з тим, посівні площі під яровий і озимий ячмінь знизилися на 15,2% - до 4,2 млн. га, під кормові культури - на 11,8% - до 2,67 млн. га, під цукровий фабричний буряк - на 46% - до 389,8 тис. га.

Довідка УНІАН. Цього року в Україні очікується одержати понад 40,4 млн. тонн урожаю. У 2007 р. урожай становив 29,3 млн. тонн, середня врожайність - 18,4 ц/га.