Чи пустять УГКЦ святкувати Хрещення Русі з усіма?

Патріарх Української Греко-Католицької Церкви кардинал Любомир ГУЗАР наголошує на необхідності єднання християнських церков, особливо у дні відзначення 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи на прохання журналістів заяви представників УПЦ Московського патріархату про присутність на Богослужінні виключно канонічних церков, ГУЗАР зауважив, що питання канонічності є дуже важливе, але набагато важливішою є єдність, яка походить від Бога.

Він підкреслив, що Божі закони є набагато важливішими від людських.

«Ми є християни, тому повинні як християни розв’язувати наші справи – по-Божому», - сказав ГУЗАР.

Він також наголосив, що всі християнські церкви мають зійтись разом, «якщо ми цього не зробимо, то всі ці святкування нічого не варті, вони мають мати одну єдину ціль – об’єднання навколо Божих законів».

ГУЗАР також розповів, що його церква хотіла би брати участь як у державних заходах, так і у молитвах з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі.

«Якщо нас там схочуть, якщо будуть щиро молитись, ми також хотіли б там бути. Молитись ніколи не на шкоду», - сказав він.