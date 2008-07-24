Хто в Голлівуді заробляє найбільше

Актор Вілл Сміт – найбільш високооплачуваний актор Голлівуду. За рік він заробив 80 мільйонів доларів. Найбільший капітал минулого року йому принесли зйомки у фільмі "Я - легенда". На другому місці в списку акторів-мільйонерів Джоні Депп, гонорари якого за рік склали 72 мільйони доларів. Комік Еді Мерфі заробив 55 мільйонів.

До десятки найдорожчих "зірок" Голлівуду потрапили також Майк Майерс, Леонардо Ді Капріо, Брюс Вілліс, Бен Стайлер, Ніколас Кейдж, Вілл Фаррел і Адам Сендлер.

Журнал Forbes відзначає, що жодній з актрис потрапити в десятку не вдалося.

Серед жінок Голлівуду найбільше минулого року заробила Камерон Діаз - її заробіток склав $50 млн. За нею йде Кіра Найтлі з $32 млн. і Дженніфер Еністон з $27 млн.

Эхо Москвы