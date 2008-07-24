Хто в Голлівуді заробляє найбільше
08:59, 24 липня 2008Суспільство
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У топ-10 - самі чоловіки
|Вілл Сміт
До десятки найдорожчих "зірок" Голлівуду потрапили також Майк Майерс, Леонардо Ді Капріо, Брюс Вілліс, Бен Стайлер, Ніколас Кейдж, Вілл Фаррел і Адам Сендлер.
Журнал Forbes відзначає, що жодній з актрис потрапити в десятку не вдалося.
Серед жінок Голлівуду найбільше минулого року заробила Камерон Діаз - її заробіток склав $50 млн. За нею йде Кіра Найтлі з $32 млн. і Дженніфер Еністон з $27 млн.
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