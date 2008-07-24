У дочці Газпрому вважають, що Україна йде логічним шляхом

ВАТ «Газпром» (Росія) працює на внутрішніх ринках трьох десятків країн Європи, Балтії і СНД. Про це сказав генеральний директор ТОВ «Газпром збут Україна» Анатолій ПОДМИШАЛЬСЬКИЙ у інтерв`ю виданню «Комерсант-Україна».

За його словами, у всіх країнах, де присутній «Газпром», споживачі ніколи не ставили під сумнів доцільність присутності компанії на внутрішньому ринку.

«Погодьтеся, що не можна назвати «посередником» «дочку» найбільшого світового власника газу. Упевнений, що майбутнє компанії залежить не від короткотермінових настроїв, а від об`єктивних чинників, дотримання норм національного і міжнародного права, кон`юнктури світового ринку, угод між «Газпромом» і «Нафтогазом». Майже в тридцяти країнах «Газпром» представлений в капіталі компаній, які реалізують паливо кінцевим споживачам в Європі, Балтії і СНД. І де б ми не працювали – а продаємо ми газ скрізь за європейськими цінами – наші партнери ніколи не ставлять під сумнів доцільність присутності «Газпрому» на внутрішньому ринку», – сказав А.Подмишальський.

Він також додав, що «при гострому дефіциті енергоносіїв найважливіше прогнозованість, стабільність і надійність постачань. А доступ до споживача – це своєрідний компроміс, який враховує інтереси і постачальника, і національної економіки. У цьому сенсі Україна йде шляхом, який вважається логічним в решті європейських країн. Не забувайте, що наша компанія є резидентом України. І податки платить, і робочі місця створює в Україні. Крім того ми розраховуємо, що в недалекому майбутньому зможемо реалізувати досить масштабні інвестиційні проекти».

Довідка УНІАН. ТОВ «Газпром збут Україна» - дочірня компанія ВАТ «Газпром» (Росія). Її створено для роботи на українському ринку на виконання Угоди про врегулювання відносин в газовій сфері між Україною і Російською Федерацією від 12 березня 2008 року. Компанія має діючу ліцензію на постачання природного газу за нерегульованим тарифом строком на 5 років.