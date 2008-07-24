Американці знайшли в Арктиці нафту на 12 років споживання

Арктичний шельф може містити до 90 мільярдів баррелів нафти, більше, ніж надра Нігерії, Казахстану і Мексики разом узятих, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на звіт американських геологів. Цього достатньо, щоб повністю задовольняти потреби США в нафті протягом 12 років.

Третина резервів Арктики знаходиться на шельфі Аляски, відзначають геологи. Для порівняння, геологічна платформа під Північним Полюсом, на володіння якої претендує Росія, має тільки 1,2 відсотка арктичних запасів, пише Лента.ру.

Крім того, морське дно за полярним колом містить близько 1669 трильйонів кубічних футів (46,7 трильйона кубометрів) природного газу. Близько 40 відсотків газу розташовано в Західно-Сибірському басейні, що належить Росії.

Геологічна служба вивчила близько 8,2 мільйонів квадратних кілометрів морського дна у пошуках районів, схожих за геологічними умовами з іншими нафтоносними територіями світу. У звіті не вказано, скільки займе процес розробки цих резервів. Наприклад, родовища на шельфі в Мексиканській затоці вимагають десять років розвідки і будівництва добувної інфраструктури.

Найбільші нафтовидобувні компанії Заходу, такі, як Royal Dutch Shell і Chevron, останнім часом збільшили свою активність у пошуку запасів в арктичному регіоні. У свою чергу, Росія поспішила заявити свої претензії на значну частину дна Північного Льодовитого океану. Останнє викликало протести декількох країн, що також претендують на полярні території, включаючи Канаду, США, Велику Британію і Данію.