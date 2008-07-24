Українець під виглядом запчастин віз додому з Угорщини новий вертоліт

На митному посту „Тиса” Чопської митниці у громадянина України, який прямував додому з Угорщини, вилучено вантажний автомобіль, на якому намагалися перемістити новий вертоліт вартістю більше 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України.

Зокрема, після проходження необхідних видів контролю водій вантажівки, що працює у приватному підприємстві, подав до митного оформлення документи, у яких було зазначено, що переміщується вантаж - „частини до вертольоту”.

Однак митники у ході огляду встановили, що так звані „частини”, упаковані в чотирьох ящиках, являють собою фактично готовий виріб – вертоліт моделі „SCHWEIZER 269C-1”, вартість якого складає 1 373 592 грн.

Таким чином до митного контролю вищезазначеного вантажу водієм авто були подані документи, що містять неправдиві дані щодо найменування та вартості вантажу.

Новий вертоліт у незібраному стані та транспортний засіб з напівпричепом, на якому він переміщувався, вилучено. Складено протокол про порушення митних правил.