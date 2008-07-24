Республіка Кабо-Верде стала 153-м членом СОТ

Кабо-Верде стала 153-м офіційним членом Світової організації торгівлі.

Про це повідомляється на офіційному сайті СОТ.

Згідно з повідомленням, повноправне членство в організації Республіка Кабо-Верде отримала 23 липня.

Переговори про вступ до СОТ Кабо-Верде почала 1999 року.

На сьогодні до СОТ входить 153 країни. Україна 16 травня 2008 р. стала 152-м членом СОТ.