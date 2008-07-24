Республіка Кабо-Верде стала 153-м членом СОТ
18:01, 24 липня 2008Суспільство
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Переговори тривали 9 років
Кабо-Верде стала 153-м офіційним членом Світової організації торгівлі.
Про це повідомляється на офіційному сайті СОТ.
Згідно з повідомленням, повноправне членство в організації Республіка Кабо-Верде отримала 23 липня.
Переговори про вступ до СОТ Кабо-Верде почала 1999 року.
На сьогодні до СОТ входить 153 країни. Україна 16 травня 2008 р. стала 152-м членом СОТ.
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