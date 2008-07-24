Японське посольство сподівається, що Україна сама збагне, чого хоче

Посольство Японії поки не отримувало офіційних роз`яснень із приводу планів України відмовитися від використання кредиту на будівництво терміналу в аеропорту «Бориспіль».

Про це УНІАН повідомив другий секретар Посольства Японії в Україні Госуке ХОРІГУЧІ.

«Ми поки не отримували офіційних роз`яснень із цього питання», - зазначив він.

Г.ХОРІГУЧІ підкреслив, що в Посольстві Японії, враховуючи заяви членів українського уряду, вважають, що єдиної позиції уряду України з цього питання ще не сформовано.

«Ми читали різні заяви членів уряду - і ВІНСЬКОГО (Йосип ВІНСЬКИЙ - міністр транспорту України) і ВАСЮНИКА (Іван ВАСЮНІК - віце-прем`єр-міністр України) і Юлії ТИМОШЕНКО, й дійшли висновку, що поки єдиної позиції з цього питання в уряду немає», - зазначив японський дипломат.

При цьому він підкреслив, що Посольство не зверталося до уряду України з офіційним проханням роз`яснити ситуацію.

У Посольстві сподіваються, що якщо позиція уряду України з приводу використання японського кредиту буде остаточно сформована, то Мінтранс або Мінфін самі направлять відповідні роз`яснення японській стороні.

Коментуючи заяву міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШІНА про те, що питання використання кредиту обговорюватиметься в ході візиту представників уряду Японії до України, Г.ХОРІГУЧІ заявив, що найближчими днями дійсно планується візит представників економічного блоку уряду Японії до України, проте він ніяк не пов`язаний із питанням кредитування робіт у "Борисполі".

«Я не виключаю, що це питання може бути піднято, але причина візиту абсолютно інша», - зазначив дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ заявив, що Мінтранс відмовився від будівництва терміналу D в аеропорту «Бориспіль» на кошти японського кредиту, і має намір залучити до будівництва приватного інвестора.

Довідка УНІАН. 29 березня 2005 року в Києві було підписано Угоду (у формі обміну нотами) між урядами України і Японії про надання кредиту для фінансування проекту розвитку ДМА «Бориспіль» строком на 30 років і на суму 19 млрд. 92 млн. єн (близько 180 млн. дол.).

3 травня 2007 р. ДП Міжнародний аеропорт „Бориспіль” офіційно оголосив про початок попередньої кваліфікації з вибору генерального забудовника для реалізації проекту „Будівництво нового термінального комплексу аеропорту ”Бориспіль” на кошти кредиту, наданого Японським Банком Міжнародної Співпраці (JBIC). Від банку JBIC було одержане узгодження документації за попередньою кваліфікацією.

У першій половині липня 2008 р. турецька група «Dogus/Alarko/YAD» була визначена переможцем тендеру в Україні, JBIC погодив її участь. Завершити будівництво планується до 31 грудня 2010 р.