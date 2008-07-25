За добу 4 людей постраждали від укусів отруйних павуків

Протягом 23 липня в Херсонській області чотири людини постраждали від укусів отруйних павуків – каракуртів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, перший випадок стався в селі Зміївка Бериславського району, де каракурт укусив 35-річного місцевого жителя. У селі Веселе цього ж району павук укусив 34-річну місцеву жительку. На даний час потерпілі перебувають у реанімаційному відділені Бериславської ЦРЛ. Того ж дня в районі озера Сиваш Генічеського району павук укусив 31-річну жінку. Потерпіла перебуває у реанімаційному відділені ЦРЛ м. Генічеськ.

У селі Отрадівка Новотроїцького району жертвою укусу каракурта стала 52-річна місцева жителька. Потерпілу доставлено у реанімаційне відділення ЦРЛ смт Новотроїцьке.

Стан постраждалих – середньої тяжкості.