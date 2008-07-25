Профспілка: за три роки від Укрзалізниці відірвуть "найласіші шматки"

Профспілка залізничників і транспортних будівельників виступає проти реформування підприємств залізничного транспорту в держпідприємство.

Про це УНІАН повідомили у відділі інформації Ради профспілки з посиланням на голову профспілки Вадима ТКАЧОВА.

«Категорично виступаємо проти реформування підприємств залізничного транспорту в єдине державне підприємство і боротимемося проти цього всіма засобами», – сказав В.ТКАЧОВ під час круглого столу з питань реформування залізничного транспорту України в Міністерстві транспорту і зв`язку 22 липня.

На його думку, створення залізничного державного підприємства не вирішить проблем залізничного транспорту, на декілька років загальмує реформування галузі і приведе до занепаду соціальної сфери. «Безальтернативним шляхом реформування є досвід Європи і Росії, згідно з яким має бути створена державна акціонерна компанія, де державі належатиме 100% акцій», – вважає В.ТКАЧОВ.

На його думку, створення державного підприємства не зможе вирішити питання залучення інвестицій, тому що де-факто «Укрзалізниця» і зараз є державним підприємством. «Сьогодні немає інвестицій, тому що над всім тяжіє держава. У разі створення єдиного державного підприємства жоден інвестор не віддасть ані копійки такій структурі», – переконаний В.ТКАЧОВ.

На думку лідера профспілки, запропонована Мінтрансом концепція реформування не відповідає досвіду Євросоюзу, і може перешкодити подальшій євроінтеграції України.

За словами В.ТКАЧОВА, реформування має проходити за сценарієм створення державної акціонерної компанії. На його думку, створення державного підприємства на три роки відкине розвиток залізниць. «Нічого не зміниться, окрім одного – за три роки зі складу «Укрзалізниці» висмикнуть найбільші «ласі шматки», – вважає він.

Як повідомляв УНІАН, Мінтрансзв’язку підготувало і подало до Кабміну новий проект програми реформування залізничного транспорту, яким пропонується створити ДП «Українські залізниці» замість раніше пропонованої державної акціонерної компанії.

Згідно з новим проектом Мінтрансу, виконання програми здійснюється в три етапи - з 2008 по 2015 р. На першому етапі передбачено створення ДП “Українські залізниці”, на другому етапі реформування (2011-2012 рр.) – реорганізація цього ДП у корпоративну структуру шляхом утворення дочірніх підрозділів, які здійснюватимуть окремі види комерційної діяльності на залізничному транспорті за видами економічної діяльності.

Довідка УНІАН. 27 грудня 2006 р. розпорядженням Кабміну №651-р була схвалена Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту України на 2007-2015 рр. Вона передбачає створення на базі «Укрзалізниці» і залізничних підприємств ДАК «Українські залізниці», 100% акцій якої належатимуть державі і не підлягають відчуженню.