Негода залишила без світла 177 населених пунктів України

Сьогодні вночі внаслідок сильного дощу і поривів вітру до 20 м/с та через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 6-ти областях України було знеструмлено 177 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, у Львівській області знеструмлено 70 н.п., у Чернівецькій - 60 н.п., у Тернопільській - 15 н.п., в Одеській - 12 н.п., у Хмельницькій - 13 н.п., у Миколаївській - 4 н.п. та у Волинській -3 н.п.

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.