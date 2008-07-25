На Рівненській АЕС сталась аварійна зупинка третього енергоблоку
09:25, 25 липня 2008Суспільство
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Триває усунення несправностей
Учора на Рівненській АЕС внаслідок спрацювання аварійної системи захисту реактора через зниження рівня води у третьому парогенераторі сталась аварійна зупинка енергоблоку №3 з відключенням від об`єднаної енергосистеми України.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, працівники станції вживають заходів по встановленню причин та усуненню несправностей. Радіаційний та протипожежний стан на станції - у межах норми.
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